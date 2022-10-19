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  • Fenerbahçe Galatasaray savaşı büyüyor. Sarı Lacivertlilerden yalanlama geldi

Fenerbahçe Galatasaray savaşı büyüyor. Sarı Lacivertlilerden yalanlama geldi

Ezeli rakipler arasındaki gerginlik tırmanarak sürüyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:56
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Galatasaray'ın istifasını istediği MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'la ilgili Fenerbahçe'den flaş açıklama geldi

Fenerbahçe Galatasaray savaşı büyüyor. Sarı Lacivertlilerden yalanlama geldi
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sarı lacivertli kulübün kongre üyesi olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı ve bu haberlerei çıkaranlara sert tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik.

Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Sn. Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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