Galatasaray istiyordu! Alman kaleci yıkıldı

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Alman kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Dear Culers,



I wear the colors and jersey of FC Barcelona with great pride, whether on or off the pitch, in moments of success and in difficult times. Today is a personally difficult day for me.



Physically and athletically, I feel in very good shape, although unfortunately I… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) July 24, 2025

Sosyal medya hesabından Barcelona taraftarına seslenen tecrübeli eldiven şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'nın renklerini ve formasını, sahada veya saha dışında, başarılı anlarda ve zor zamanlarda büyük bir gururla taşıyorum. Bugün benim için kişisel olarak zor bir gün.

Fiziksel ve atletik olarak kendimi çok iyi hissediyorum, ancak ne yazık ki ağrılarım tamamen dinmiş değil. FC Barcelona sağlık ekibi ve dış uzmanlarla yaptığım yoğun görüşmelerin ardından, tamamen iyileşmemin en hızlı ve en güvenli yolu sırt ameliyatı.

Son sırt ameliyatımdan sonra 66 gün, neredeyse iki ay sonra sahalara döndüm; bu sefer doktorlar, herhangi bir riskten kaçınmak için önlem olarak yaklaşık üç ayın gerekli olduğunu düşünüyor.

Bu süreçte takımı destekleyememek duygusal olarak çok acı veriyor. Neyse ki rehabilitasyon süreci idare edilebilir ve dönüş yolu açık.

İyileşme sürecim hakkında sizi bilgilendireceğim, her zaman yanımda olduğunuz için hepinize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

Endişelenmeyin, geri döneceğim!"