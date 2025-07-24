Galatasaray istiyordu! Alman kaleci yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray istiyordu! Alman kaleci yıkıldı

Barcelona'nın tecrübeli eldiveni Marc-Andre ter Stegen sırtından ameliyat olacağı için üç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Alman kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sosyal medya hesabından Barcelona taraftarına seslenen tecrübeli eldiven şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'nın renklerini ve formasını, sahada veya saha dışında, başarılı anlarda ve zor zamanlarda büyük bir gururla taşıyorum. Bugün benim için kişisel olarak zor bir gün.

Fiziksel ve atletik olarak kendimi çok iyi hissediyorum, ancak ne yazık ki ağrılarım tamamen dinmiş değil. FC Barcelona sağlık ekibi ve dış uzmanlarla yaptığım yoğun görüşmelerin ardından, tamamen iyileşmemin en hızlı ve en güvenli yolu sırt ameliyatı.

Son sırt ameliyatımdan sonra 66 gün, neredeyse iki ay sonra sahalara döndüm; bu sefer doktorlar, herhangi bir riskten kaçınmak için önlem olarak yaklaşık üç ayın gerekli olduğunu düşünüyor.

Bu süreçte takımı destekleyememek duygusal olarak çok acı veriyor. Neyse ki rehabilitasyon süreci idare edilebilir ve dönüş yolu açık.

İyileşme sürecim hakkında sizi bilgilendireceğim, her zaman yanımda olduğunuz için hepinize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

Endişelenmeyin, geri döneceğim!"

Son Haberler
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı! Görenler tek bir yorumda birleşti
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı!
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!