﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu



SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu son dakika bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki salı günü İstanbul'a gelecek.

GEÇEN SEZON 30 MAÇTA 5 GOL ATTI

Paris Saint Germain'e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE DE OYUNCUYU İSTEMİŞTİ

Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi Galatasaray 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu.

3 MİLYON EURO MAAŞ

3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım Fransız kulübünde 8 milyon Euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.