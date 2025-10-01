Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!

Şampiyonlar Ligi'nde hem 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hem de Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yeneceğini doğru tahmin edecen içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi serüveninde tahminleri doğru çıkan bir içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu.

“Magic Osman” isimli bir TikTok içerik üreticisi, Sarı-Kırmızılıların grup aşamasındaki ilk iki maçını önceden doğru tahmin ederek büyük ilgi topladı.

FRANKFURT HEZİMETİNİ BİLMİŞTİ

Grubun ilk maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray’ın bu skorunu önceden doğru tahmin eden Magic Osman, futbolseverler arasında konuşulmaya başlanmıştı.

LIVERPOOL ZAFERİNİ DE TUTTURDU

Otoritelerin fazla şans tanımadığı Liverpool maçında da sürpriz bir tahminde bulunan Osman, Galatasaray’ın 1-0 kazanacağını öngördü.

Galatasaray’ın tarihi galibiyetiyle birlikte Osman’ın tahmini yine doğru çıktı ve böylece “ikide iki” yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce yorum alan tahmin videoları, futbolseverler arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı. Magic Osman’ın Galatasaray’ın sonraki maçları için yapacağı tahminler şimdiden beklenmeye başlandı.

