Galatasaray'ın kalbine talip oldular

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyon olmasında kritik bir öneme sahip olan defans oyuncusu Davinson Sanchez İtalyanların takibinde.

COMO'NUN LİSTESİNDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Como, yeni stoper olarak Davinson Sánchez ile ilgileniyor. İtalyan ekibi başka oyuncuları da listeye alırken Galatasaraylı oyuncu da alternatifler arasında yer alıyor. Como sarı kırmızılıların başka bir yıldızı Alvaro Morata'yı da transfer listesine yazmıştı.

2023-2024 sezonunda Tottenham'dan sarı kırmızılı ekibe transfer olan Sanchez Galatasaraylı taraftarlar arasında çok sevilirken Patron diye anılıyor.