Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı. 3 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı. 3 eksik

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 23 kişilik Alanya kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi."

Sarı Kırmızılı takımda Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, yarın Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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