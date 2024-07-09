Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. 6 oyuncu yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. 6 oyuncu yok

Galatasaray, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti ve kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Linz kentine hareket etti.

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

6 EKSİK VAR

EURO 2024 kadrosunda yer alan Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Aynı şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.

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