Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. 10 eksik

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürecek olan Galatasaray, kadrosunu açıkladı.
ON EKSİK
Galatasaray'da 10 futbolcu listede yer almadı.
İşte o isimler;
Taylan Antalyalı
Cicaldau
Luyindama
Alpaslan Öztürk
Atalay Babacan
Oğulcan Çağlayan
Eren Aydın
Emirhan Kayar
Süleyman Luş
Ali Yeşilyurt
Kamp kadrosu ise şu şekilde;
Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathia Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban