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Fernando Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Trabzonspor maçında sakatlanmıştı

Trabzonspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Muslera, Kaımpaşa maçında sahada olmak istiyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:14
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Galatasaray'ın kaptanının dönüş tarihi belli oldu

Fernando Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
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Ligdeki son maçını Trabzonspor ile oynayan ve sakatlanarak oyun dışında kalan Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Uruguaylı file bekçisi, ligdeki ilk maçları olan 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına hazır olmak istiyor.

ANTALYA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
5 Şubat'taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera'nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

11 MART'TA SAHADA OLACAK
Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera'nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK'ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi. 

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