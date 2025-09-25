Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray, forma sponsoru Puma ile dev bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY PUMA İLE SÖZLEŞME YENİLİYOR

Galatasaray’ın Puma ile daha önce yıllık 5 milyon Euro karşılığında yaptığı ve 5 yıl geçerli olan sözleşmenin bitmesine 3 yıl kalmıştı. Ancak yönetim, anlaşmayı erkenden revize edip kulübe çok daha büyük bir gelir kazandırmak için harekete geçti.

100 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; uzun süren görüşmelerin ardından Puma, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Buna göre taraflar 10 yıllık yeni bir sözleşme üzerinde el sıkıştı. Yeni anlaşma kapsamında Galatasaray’ın kasasına bonuslar hariç 100 milyon Euro girecek.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla birkte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK: "GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuyla ilgili Galatasaray Adası'nda düzenlenen forma lansmanında gelen soru üzerine açıklamalarda bulunarak, "Başarıyla beraber sponsorlarımızın desteği artıyor. Görüşmelerimiz var. Daha önce anlaşmaya vardığımız rakamın üzerine çıkarak sözleşme süremizi uzatmayı planlıyoruz. Henüz imzalamadık ama önümüzdeki günlerde imzalamayı düşünüyoruz." müjdeyi verdi.