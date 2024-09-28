Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz hamle

Süper lig’de 6’da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, ligin 7. Haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Saat 19:00’da başlayacak maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Fall, Ribeiro, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Antonin Barak

OKAN HOCA’DAN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray’ın başında olduğu süre boyunda genellikle 4-2-3-1 formasyonuyla tek forvet oynatan Okan Buruk’tan Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz bir hamle geldi.

Buruk, Galatasaray’ı Kasımpaşa karşısında İcardi ve Osimhen’i aynı anda 11'de başlatarak sahaya sürdü. Öte yandan Okan Buruk, yoğun fikstür trafiği nedeniyle bugün Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Mertens’i dinlendirecek.