Kayseri'de 11'ler belli oldu

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Gavranovic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi
Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Gavranovic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.