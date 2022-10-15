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Kayseri'de 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 10.haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. İşte maçın 11'leri...

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 18:48
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Galatasaray'ın Kayserispor ilk 11'i belli oldu

Kayseri'de 11'ler belli oldu
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Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Gavranovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi

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