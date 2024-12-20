Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i netleşiyor. İşte Okan Buruk’un forvet tercihi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 6 lig maçını da kazanan sarı kırmızılı ekip, Kayseri'de de hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, maçta forma vereceği 11'i netleştirmeye başladı.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Sarı kırmızılıların bu karşılaşmaya 4'lü savunmayla başlaması bekleniyor. Stoper tandeminde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Davinson Sanchez olacak. Beklerde ise Kaan Ayhan ile birlikte Ismail Jakobs'un görev alma ihtimali oldukça yüksek.

Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira forma giyecek. Roland Sallai'nin cezası nedeniyle kanatlarda Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Forvet arkasında Dries Mertens şans bulacak. Galatasaray ileri uçta ise Victor Osimhen ile gol arayacak.