﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroya 3 futbolcu alınmadı.
Kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Muslera, Dubois, Torreira, Midsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper, Mata, Kazımcan, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Icardi
Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
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