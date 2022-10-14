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Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı. 3 isim kadroya alınmadı

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:17
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Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı

Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroya 3 futbolcu alınmadı.

Kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Muslera, Dubois, Torreira, Midsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper, Mata, Kazımcan, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Icardi

Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

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