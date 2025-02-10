Galatasaray’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Maçı bitiren pozisyonu böyle yorumladılar

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Adana ekibinin sahadan çekildiği maçtaki en büyük tartışmalardan biri Galatasaray’ın kazandığı penaltı oldu. Mertens’in kazandığı penaltı Adana Demirspor’un sahadan çekilmesinin gerekçesi oldu.

Mertens’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için verilen penaltıda kararın doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakemlerin konuyla ilgili yorumu şöyle:

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır sübjektiftir ve Türkiye ikiye bölünür. Dersiniz ki burada müdahale yeterliydi, yetersizdi vesaire vesaire… Bu izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Neden? Kale arkasından çekiminden gidelim. Semih top için ayağını yere koydu. Ekstra olarak genişletmedi. Topu kurtardı Mertens. Ayağının burnunu ucunu sürtecek, takacak ve hakemi aldatacak. Şimdi hakem buna penaltı çaldı. Video hakem incelemesi... Kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararının yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve penaltı yanılsaması yaşadığı bu pozisyon, bir aldatma ise burada hakemi monitöre davet edersiniz ve bu penaltının iptali ve Mertens'in de sarı kartla cezalandırılması gerekir. Böyle bir pozisyon. Hakem de video yardımcı hakem de sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Hocam hakemlere sorsak; ülkemizde, yurt dışında yüzde kaç çıkar buna penaltı değil diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır bir oy kullanır penaltı diye.

Bahattin Duran: Yani şimdi bu kadar açık benim için bir aldatma bu çünkü Mertens götürüyor ayağını. Evet ayağını uzattı ama anladı Semih, ayağını yere koydu. Bileğini büküp gitti ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Adana Demirspor'un oyuna endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, omuz omuza... Öyle bir şey değil ki... Burada tamamen Galatasaraylı oyuncu, penaltıyı almak için ayağını götürüyor vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada video yardımcı hakemin de mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum yüzde kaç oranında buna penaltı değil denir dedim ya. Bu sezon Oğuzhan Çakır, yani biz pozisyonlarımızda çok konuştuk ki en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor, verirse yanlış çıkıyor ama genelde video yardımcı hakeme karar bırakıyor dedik. Verdi, çok yanlış çıktı.

Deniz Çoban: Hocam şimdi bir şeyi atlamayalım. Bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Yani hiç tartışmasız her şey önünde, bütün şartlar oluşmuş. Hareketli değil, önü kapalı değil, kontraya yakalanmamış, uzak değil. Yani bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun deseler ve oyunu o anda durdursalar Oğuzhan 'Şuraları boşaltın önüm açılsın. Ben de ceza sahasının tam dışında şurada durayım' der. Bütün koşullar oluşmuşken hakem açısından bir defa bu kararı vermesi kabul edilemez. UEFA'da da seminerlerde de artık eğitim paketinde de ikinci plana koydu. UEFA bunu değerlendirirken penaltı değil diyor geçiyor. Hakemin yeri yanlış diyor, hakem bu kararı vermeli diyor. VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR çözecekmiş gibi baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Sahada esas olan hakemdir. Kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Burada da hakem verse iş bitecek. Vermedi iş VAR'a kaldı. Orası daha vahim tabii. Bu kadar açık bir aldatma. Hakemi çağıracak. 'Hocam size oyuncunun ayağının yerde olduğunu ve aralarında mesafe varken hiç temas olmadığını gösteriyorum. Şimdi oynatmaya başlayacağım' diyecek. 'Fotoğraf bu' diyecek. Sonra Mertens'in ayağını yere sürüyerek getirdiğini ve teması kendisinin sağladığını gösterecek. Normal şartlarda Mertens'in koşusuna devam etmesi, o adımını yerde sürüyüp takmayarak devam etmesi... Başa alıp bir daha, başa alıp bir daha oynatacak. Gösterecek, hakem de kararından vazgeçecek. İlgili oyuncuya da sarı kart gösterecek.

Bülent Yıldırım: Çünkü burada teması başlatan Mertens. Semih değil.