Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekoru açıkladılar: Avrupa’ya buruk veda

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile 4-1 kaybettiği maçın rövanşında kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar bu skorla UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Sallai’den gelirken AZ Alkmaar ise Maikuma ve Kasius ile skor üretti.

Spor yazarları maç sonu yaptığı yorumlarda Süper Lig ile Avrupa kupaları arasındaki derin farka dikkat çekti. Yapılan yorumlarda Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekor açıklanırken Osimhen ve Günay’ın performanslarının altı çizildi.

Spor yazarlarının maçla ilgili yorumları şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): "Dün Galatasaray, Alkmaar önünde maça dörtlü savunmayla başladı. Cuesta ilk 45’te sağ bek rolündeydi. Buruk ikinci devrede Cuesta’yı stopere, Metehan’ı sağ beke koydu. Alkmaar’daki maçta da Cuesta’yı üçlü savunmanın sağ stoperi olarak başlatıp, 40’ta sağ beke kaydırıp, 46’da yine stopere çekmişti. Galatasaray-AZ eşleşmesinin 180 dakikasının özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır benim gördüğüm. Bu konsantrasyonla da Galatasaray’ın Alkmaar’a elenmesi normal bence."

Ömer Üründül (Sabah): "Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu... Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di. Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi. Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı. Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali."

Cem Dizdar (Fanatik): "Dağınık, birbirini bulmakta güçlük çeken, Osimhen’e ulaşma dışında başka planı var gibi görünmeyen Galatasaray soyunma odasına 0-1 ile girdiyse bunu biraz kalecileri Günay Güvenç, biraz şansları, biraz da Alkmaar’ın gol vuruşu tercihlerine borçluydu. İkinci devre goller bulmuş olmalarına rağmen zaman zaman oyunu tamamen kaybettikleri bölümler vardı. Neyse ki Alkmaar’ın gençleri ilk devre olduğu gibi bu devrede de hayli cömerttiler."

Levent Tüzemen (Sabah): "Şeref kürsüsüne Osimhen'i koyuyorum. Nijeryalı yıldız, müthiş coşkulu ve kazanma duygusuyla oynadı. Çalışkanlığını bir golle süsledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli."

Osman Şenher (Milliyet): "Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında ilk maçı 4-1 kaybedince bu takımı kendi sahanda da 4 gol atıp elemenin zor olacağını tahmin ediyorduk. Keşke yanılsaydık. Fizik gücü çok iyi olan takımlar karşısında maalesef biz başarılı olamıyoruz. Dün gece de, kalede Günay devleşmese maçı berabere bile bitirmek mümkün değildi."

Bülent Timurlenk (Sabah): "Cuesta için taraftarına "Göreceksiniz" diyen ve Avrupa Ligi finali pastası kesmesiyle şöhreti bulan G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, ilk Divan Kurulu'na gelip mali kongrede kopyala-yapıştır ile G.Saray'ın 16. sıraya koyduğu Deloitte Raporu'nda neden ilk 30'da olmadıklarını sonra da Cuesta'yı nasıl 8 milyona aldığını büyüklerine anlatmalı, transferi cebinden karşılamalı. Yok öyle bedavaya şöhret! Derbiyi başka bir kadro ve kafayla oynayacak olan G.Saray, F.Bahçe'yi devirirse, sadece F.Bahçe'yi yenmeyeceğini biliyor elbette."