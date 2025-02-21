Galatasaray’ın kötü serisi 24 yıldır devam ediyor

Kaynak: AA
Galatasaray’ın kötü serisi 24 yıldır devam ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların Hollanda takımlarına karşı kazanamama serisi son beraberlikle birlikte 24 yıldır devam ediyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kazanamama serisi sürdü.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 12. kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

AZ ALKMAAR'A KARŞI 3'TE 0

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon yaptığı 3. maçtan da galibiyet çıkartamadı. UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 3. kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

AZ Alkmaar'ı ilk kez sahasında konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yine galip gelemedi.

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