Galatasaray’ın listesindeki Asensio’yu dev kulüplere önerdiler

PSG forması giyen Asensio, sezon başında da takımda düşünülmemesine rağmen takımdan ayrılmadı. Gelen teklifleri yetersiz olması nedeniyle kabul etmeyen İspanyol oyuncunun ayrılık ihtimali devre arasında da masada bulunuyor.

Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan tecrübeli oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Asensio menajerler tarafından Barcelona ve Atletico Madrid’e önerildi. İspanyol oyuncunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Marco Asensio, 2023 yazında Real Madrid'den bedelsiz olarak PSG'ye imza attı. Bu sezon teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asist yaptı.