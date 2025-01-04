Galatasaray’ın listesindeki Dybala’ya İspanyol kancası. Dev kulüp radarına aldı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Dybala’ya İspanyol devi talip oldu. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, yıldız oyuncu Atletico Madrid’in radarına girdi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki yıldızın, İspanyol basınına bonservis bedeli olmadan transfer olacağının altı çizildi.

Çıkan haberlerde Atletico Madrid’in Dybala’yı takımdan ayrılması beklenen Griezmann'a alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli yıldız La Liga’da oynama hayalini gerçeğe dönüştürecek.

Öte yandan Arjantin basınında çıkan haberde Dybala’ya en iyi teklif yapan takımın Galatasaray olduğu kaydedildi. Bu sezon Roma forması ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Dybala 5 gol attı ve 2 asist yaptı.