Galatasaray’ın listesindeki Mikautadze için yanıt geldi. İşte Lyon’un istediği bonservis

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Roma'dan Dybala ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'yi de hedefleri arasına ekledi.

Galatasaray, Mikautadze için ilk teması kurarken futbolcunun da sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Futbolcunun menajeri, Lyon ile yaptığı görüşmelerin ardından Fransız ekibinin 20 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğunu sarı-kırmızılılara iletti.

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray bu transferi 8-10 milyon euro bandında bir rakama bitirmeye çalışacak.

Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 20 maça çıktı. Gürcü futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.