Galatasaray’ın listesindeki Mikautadze için yanıt geldi. İşte Lyon’un istediği bonservis

Kaynak: Fanatik
Galatasaray’ın listesindeki Mikautadze için yanıt geldi. İşte Lyon’un istediği bonservis

Galatasaray’da transfer gündeminde yer alan Mikautadze ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gürcü oyuncunun kulübü Lyon istedikleri bonservisi açıkladı.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Roma'dan Dybala ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'yi de hedefleri arasına ekledi.

Galatasaray, Mikautadze için ilk teması kurarken futbolcunun da sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Futbolcunun menajeri, Lyon ile yaptığı görüşmelerin ardından Fransız ekibinin 20 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğunu sarı-kırmızılılara iletti.

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray bu transferi 8-10 milyon euro bandında bir rakama bitirmeye çalışacak.

Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 20 maça çıktı. Gürcü futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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