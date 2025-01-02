Galatasaray’ın listesindeki Mikautadze transfer sorusunu böyle yanıtladı

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Galatasaray’ın listesindeki Mikautadze transfer sorusunu böyle yanıtladı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Mikautadze, hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu. Lyon’un golcüsü, takıma sadece 6 ay önce geldiğine dikkat çekti.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Gürcü yıldız, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.

Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." cevabını verdi.

Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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