Galatasaray’ın listesindeki oyuncunun yeni takımı belli oldu

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Galatasaray’ın listesindeki oyuncunun yeni takımı belli oldu

Galatasaray’ın transfer listesindeki Issa Kabore’nin yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki sağ bekin Almanya yolcusu olduğu öğrenildi.

Galatasaray bir süredir bonservisi Manchester City’de olan Issa Kabore ile ilgileniyordu. Borkina Fasolu sağ bek, kiralık olarak gittiği Benfica’da fazla süre alamayınca takımdan ayrıldı.

Sarı kırmızılıların listesinde yer alan oyuncunun yeni takımının belli olduğu öğrenildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kabore’nin Werder Bremen ile anlaştığını yazdı. Çıkan habere göre transfer, Alman ekibinin yapacağı sağlık kontrolü sonrası resmiyete dökülecek.

Adı Galatasaray'la da anılan Manchester City'nin sağ beki Issa Kabore'nin Werder Bremen ile anlaştığı ileri sürüldü.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon 7 maçta 193 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

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