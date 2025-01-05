Galatasaray’ın listesindeki oyuncunun yeni takımı belli oldu

Galatasaray bir süredir bonservisi Manchester City’de olan Issa Kabore ile ilgileniyordu. Borkina Fasolu sağ bek, kiralık olarak gittiği Benfica’da fazla süre alamayınca takımdan ayrıldı.

Sarı kırmızılıların listesinde yer alan oyuncunun yeni takımının belli olduğu öğrenildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kabore’nin Werder Bremen ile anlaştığını yazdı. Çıkan habere göre transfer, Alman ekibinin yapacağı sağlık kontrolü sonrası resmiyete dökülecek.

Adı Galatasaray'la da anılan Manchester City'nin sağ beki Issa Kabore'nin Werder Bremen ile anlaştığı ileri sürüldü.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon 7 maçta 193 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.