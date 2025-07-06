Galatasaray'ın listesindeydi! Marcin Bulka imzayı attı

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray ile de adı geçen Marcin Bulka'nın yeni takımı belli oldu.

Nice'de forma giyen Polonyalı kaleci, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Neom SC'ye transfer oldu.

25 yaşındaki file bekçisi, 4 yıllık sözleşme imzaladı. Neom SC, Bulka için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Nice formasıyla geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Polonyalı eldiven, kalesinde 55 gol gördü. Bulka, 8 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Bulka, kariyerinde daha önce FCB Escola Varsovia, Chelsea, PSG, FC Cartagena ve Chateauroux formalarını giydi.