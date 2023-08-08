Galatasaray'ın Ljubljana maçı ilk 11'i belli oldu

Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'da Ljubljana ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.
Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu