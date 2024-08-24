Galatasaray'ın maç programı belli oldu

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Galatasaray'ın maç programı belli oldu

Galatasaray Daikin'in Balkan Kupası'ndaki maç programı belli oldu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da düzenlenecek olan Balkan Kupası’nda ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.

10-12 Eylül tarihleri arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenecek organizasyona Galatasaray'ın yanı sıra Bosna Ersek’ten Zok Igman, Kosova’dan KV Drita ve Yunanistan’dan Paok ekipleri katılacak.

Balkan Kupası’nda şampiyon olacak olan takım CEV Challenge Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

Galatasaray'ın Balkan Kupası’ndaki maç programı şu şekilde:

10 Eylül Salı
19.00 | Galatasaray Daikin - ZOK Igman

11 Eylül Çarşamba
19.00 | KV Drita - Galatasaray Daikin

12 Eylül Perşembe
19.00 | Galatasaray Daikin - Paok

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