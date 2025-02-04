Galatasaray’ın maçında çıkmayan kırmızı kartları tek tek saydılar. Eski hakemler son noktayı koydu

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Gaziantep FK’yı deplasmanda tek golle mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmet Kutucu attı. Sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruduğu maçın tartışmalı pozisyonlarında çıkan kararların doğru olup olmadığını canlı yayında eski hakemler değerlendirdi.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yaptıkları değerlendirmelerde Ahmet Kutucu’nun golünde ofsayt olmadığının altını çizdi. Öte yandan Gaziantep FK’nın 4 kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladılar.

Trio programında tartışmalı pozisyonlara ilişkin değerlendirmeler şöyle:

Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, gol kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Coğrafi olarak Ahmed Kutucu topa vurduğu anda Sallai ofsayt pozisyonunda. Pozisyonda ihlal olması için ofsayt olan Sallai'ye topun temas etmesi lazım, top temas etmiyor. Onun dışında kalecinin görüş alanında mı, topu görmesini engelliyor mu, kalecinin görüş açısını Sallai etkilemedi. Son olarak Sallai çok hafif, top kendisine temas etmesin diye toptan kaçıyor. Bir aksiyonda bulunuyor. Bu yaptığı aksiyon kaleciyi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Galatasaray'ın golü temiz, nizami bir gol.

Deniz Çoban: Bahattin Duran güzel izah etti. Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Ufak aksiyondan etkilenecek durum yok. Aklıma ofsayt gelmez. Top Sallai'ye temas etmedi. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: Benim açımdan bu golde kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Topa temas olmadığı için gol temiz.

Sorescu ceza alanına girerken yerde kaldı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Başından sonuna kadar izledim. Sorescu'nun tek niyeti var, bir an önce ceza sahasına girmek, orada düşmek, penaltıyı almak. Omzundaki ufak teması hissediyor, ceza sahasının içine uçuyor, oyuncuyu tutup üstüne çekiyor. Bu bana göre aldatma. Aldatmadan sarı kart.

Bahattin Duran: Sorescu kolu hissedince rakibinin kolunu tutup ceza sahası içine atlamış. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart.

Bülent Yıldırım: Olası etkisiz küçük temas, ceza alanı dışında. Tartışmasız bir aldatma.

Muslera'dan seken topta Davinson'un koluna temas var, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Elle oynamalar, her zaman tartışılır. Elle oynamalarda pozisyonu ne kadar yavaşlatırsanız o kadar penaltıya gidersiniz. Eli omuz hizasına kadar kalkmış, omuz hizası veya üzerinde elle oynamış. Bunu bu şekilde durdurursanız, o anda, top Muslera'dan sekti, ele geldi, bu penaltı, çünkü penaltı. Ancak, fotoğraftan bakmayacağız. Elle oynamanın kriterleri var. Takım arkadaşının bilerek oynadığı top eline gelmiyor. Muslera bilerek oynamıyor, Muslera'dan sekiyor. Öbür kriterler devreye giriyor. Kısa mesafeden seken top oyuncunun eline geliyor. Elleri doğal konumda mı? Top eline doğru gelirken, Muslera'dan sekince elleri doğal konumda. Sonrasındaki pozisyonda kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Top mu ele geliyor, el mi topa gidiyor? Top oyuncunun eline gidiyor. Top eline gelmesin diye elini kaçırıyor. Biraz daha fırsatı olsa, imkanı olsa temas etmeden elini kurtaracak. Elle oynama gayreti yok. Hakemle aynı kanaatteyim. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yapıyor, toptan kaçmak için elini kaldırıyor. Beklenmeyen topta önce eli doğaldı, elleri açık değildi. Şüphem yok, devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Lungoyi'nin itirazı nedeniyle gördüğü sarı kartta, Mandouki - Sallai pozisyonunda faul kararı doğru mu, kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Lungoyi hakeme temas etti, sarı kart kararı doğru. Mandouki'nin Sallai'ye hareketi kontrolsüz. Lungoyi ile birlikte Mandouki'nin de sarı kart görmesi gerekir. Mandouki'nin ikinci sarı kartı atlandı, dakika 18.

Deniz Çoban: Mandouki'nin Sallai'ye faulüne taktik faul, sportmenlik dışı faul, kontrolsüz faul denebilir. İkinci kez sarı kartı hak etti Mandouki... Lungoyi'nin kartı doğru, Mandouki'ye sarı kart göstermemesi yanlış.

Sorescu'nun Sallai'ye müdahalesinde kart kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Yüzde yüz doğru. Orayla bir alakası yok. Topsuz alanda ne ilgisi var. Sportmenlik dışı, topsuz alan...

Bahattin Duran: 2-3 sebeple doğru bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Top yok, rakibi görüyor ve doğrudan vuruyor. Net bir sarı kart.

Torreira'nın gördüğü sarı kartta hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Torreira itirazdan değil, faulden ötürü sarı kart gördü. Torreira faul yapmadı. Gaziantepli oyuncu Lungoyi'ye ikili mücadelede eli geliyor. Hakeme göre faulse faul. Önce yapan Torreira olsa bile bu faulü, Lungoyi'nin yaptığı yüze doğru darbe, çok açık kontrolsüz faul. Lungoyi'nin ikinci sarı karttan oyundan ihracı gerekir. Torreira'nin ihlali de yok itirazı da yok.

Bahattin Duran: Benim için burada büyük karar Lungoyi. 24. dakikada sarı kartı olan Lungoyi, 36. dakikada ihraç edilmeliydi. Bu her türlü sarı kart.

Bülent Yıldırım: Lungoyi'nin 36. dakikada net bir şekilde ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Yanlış karar, sadece faul.

Deniz Çoban: Oyuncunun burada ne yapması gerekiyor? Ayağı kayıyor. Kart olmamalıydı.

Bülent Yıldırım: Yanlış karar.

Top oyunda değilken Sorescu'nun Sallai'ye müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Sorescu, Sallai'ye topu verdi. Sallai, sol ayak dışıyla topa vurdu. Hemen almak istemedi. Yardımcı hakem Süleyman Özay'ın yüz ifadesine bakalım. Süleyman Özay pozisyona hakim. Sorescu, Sallai'ye bastı. En az sarı kart bu. Yukarıya bastı. Yumuşatmış olsam bile Sorescu'ya ikinci sarı kart. Bu pozisyon direkt kırmızı kartla Sorescu'yu ihraç edeceksin. Yardımcı hakemin yüz ifadesi anlatıyor.

Deniz Çoban: Sallai oyunu geciktirmek istiyor, bunu fark eden Sorescu bir hışımla gelip ceza kesti. Faul var, oyuncu faulü kabul etmiş, topu oraya attı, Sallai'nin davranışı rakibi sinirlendirdi. Rakibi tahrik etmiş mi, etmiş. Sallai'ye sarı kart; Sorescu'ya kitabın orta yerinden yaralayıcı, acımasız, gaddarca, şiddetli hareketinden kırmızı kart. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız, top yerle buluşmadan rakibin bileğinde. Sallai'nin oyunu geciktirmeden sarı kart, Sorescu'nun kırmızı kartla ihracı gerekirdi.

Deniz Çoban: Sorescu, Boateng ve Lungoyi'nin kırmızı kart görmeliydi. Mandouki'yi de sayarsak 4 kırmızı kart çıkmalıydı. Sara'nın sarı kartı yanlış, Torreira'nın sarı kartı yanlış. Abdülkerim ve Muslera'nın sarı kartı doğru.