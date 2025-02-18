Galatasaray’ın maçtaki en formsuz ismini açıkladılar: Galibiyet Allah’ın lütfu

Galatasaray Süper Lig’in 24. haftasının kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıları Osimhen2in 2 golüyle aldığı galibiyetle derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları Galatasaray’ın iki devredeki oyun değişimine dikkat çekerken “Galibiyet Allah’ın lütfu” yorumunu yaptı. Maçla ilgili yapılan yorumlarda sarı kırmızılıların en formuz ismi açıklandı.

Spor yazarlarının maçla ilgili yorumları şöyle:

Ahmet Çakar (Sabah): "Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.

Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti."

Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray fizik olarak iyi değil. Ama bu çöküş niye? Şimdi Rizespor diyorsun. Fizik olarak ayakta kalsalar bu Galatasaray'ı yenmemeleri işten değil. Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını seyrediyoruz. Rakipleri fındık fıstık gibi oynuyorlar. Bizim takımlarda bu korku niye anlamak mümkün değil. Galatasaray'ın üzerine git, onu defans yapmaya zorla. O zaman onun hücum gücünü azaltırsın. Sen defans yaparsan hücum gücünü artırırsın. Yerli teknik adamlar Türkiye'de bir yere kadar teknik direktörlük yapıyorlar. Maalesef Türkiye'de yok. 2-1'den sonra Galatasaray'ın üzerine gidince ne olduğunu gördüler ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Korkaksan kazanamazsın.

Mustafa Çulcu (Sabah): Ülke hakemliği yıllardır Zorbay Küçük'e sahip çıktığı kadar hiçbir hakeme sahip çıkmadı. Sakatlık döneminde tedavisini üstlendi, iyileşmesini bekledi, sahiplendi. Sonra FIFA yaptı. Kendi hatalarından FIFA'dan düştü, bir yıl sonra tekrar FIFA yaptılar. Ama o bunun karşılığını vermek yerine ona ihtiyaç olduğu anlarda kolayı seçti, bazı takımların maçına kendi isteği ile çıkmadı. Buna onay verenleri de sorgulamak lazım. Nihayet 402 gün sonra ilk defa bir Galatasaray maçına çıkınca tedirgin ve gergindi.

Serkan Akcan (Fanatik): Yılbaşından bu yana hem Galatasaray hem Fenerbahçe hafta sonu birbirleriyle oynayacakları derbiyi planlıyorlar. Mourinho 45 gündür ısrarla 3-4-1-2 üzerine sağlam bir pratik geliştirirken Okan Buruk, iki maçtır denediği 3-4-1-2’de büyük sorunlar yaşıyor. Alkmaar maçında 40 dakika dayanabildiği yeni planına dün Rize deplasmanında tek devre tahammül edebildi. Bu şablonda Cuesta fazla aksadı, hem kısa hem hamlesiz hem de yavaş göründü dün ilk yarı boyunca. Yeni transfer Frankovski gelir gelmez ilk 11’de sahaya çıkmasına rağmen sahada ne yaptığını bilen, sağ kulvarı tek başına işler hale getiren isimdi. İkinci yarının başından itibaren Frankovski sağ beke, Eren sol beke, Barış sağ forvete, Sallai ise sol forvete, Ahmet Kutucu Osimhen’in arkasına geçti. İnanılmaz bir değişim fırtınası vardı sahada. Ama Lemina girdikten sonra Sara’nın öne çıkıp daha iyi oynadığını söylemek gerek. Galatasaray hem fizik hem mental açıdan çok yorucu bir hafta geçirdi. Derbiden önce perşembe gecesi Alkmaar’a karşı bir başka zorlayıcı maç daha oynayacak ve Fenerbahçe’yi bekleyecek. Okan hocanın bu bir haftada yaşadığı kafa karışıklığı Galatasaray’ın oyununu kötü etkiledi. Diğer yandan derbide ne oynayacaklarına dair kimsenin bir fikri olmamasını bir avantaja çevirebilir.

Osimhen kafaya yükselirken Alikulov altta kaldı, faul yok, gol temiz. Olawoyin- Sara pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem inanmadı, 'devam' dedi. Benim de görüşüm devam, VAR karışmaz. Derbi öncesi oyuncular maçta sakindi, majör hata olmadı, hakemin işi kolaylaştı." [Sabah]

Bülent Timurlenk (Sabah): AZ Alkmaar'dan 4 gol yerken üçlü defans ile çıkıyor, maç öncesinde 'ilk 11'im sızdı' diye serzenişte bulunuyorsun ama dün Rize'de ev sahibinden 32 dakika önce resmi sitenden kadronu ve dizilişini duyuruyorsun. Sezon başından beri oynayacağım dediğin üçlü defans, İcardi ile Osimhen'i birlikte kullanmak ise Arjantinli sezonu kapatmış, aldığın Morata da bir ay sakatlanmış. Bu ısrar niye? "Ben transfer yapamadım, stoperi de ben alayım" diye başkana giden Hatipoğlu'na kim Cuesta'nın ismini vermiş, scout ekibi mi, oynamayan adamı teknik ekip mi izlemiş yoksa Davinson'un referansı mı yetmiş… Okan Buruk, Galatasaray'ın en formsuz ismi. 2025 yılında daha hiç iyi futbol oynamayan takımıyla Hollanda yolculuğundan iki gün önce partileyen teknik adamın, takımına 4 gollü hezimetin faturasını Rize'ye kesmelerini söylemesi ve buna göre kadro kurması gerekiyordu.