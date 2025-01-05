Galatasaray’ın Mikautadze için tarihi teklifi ortaya çıktı. Fransızlar duyurdu

Galatasaray, bir süredir transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği Mikautadze için yeni teklif yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki en yüksek bonservisi önerdi.

Gürcü oyuncu için bonuslarla birlikte yapılan 21 milyon euroluk teklife Lyon’un yanıtı belli oldu. Fransız ekibi teklifi reddetti.

Golcü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Lyon’a henüz 6 ay önce geldiğine dikkat çekerek takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini dile getirdi.

Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Gürcü golcünün Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.