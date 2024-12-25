Galatasaray’ın Mikautadze için teklifi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Mikautadze için teklifi belli oldu

Galatasaray, ara transferde Lyon’un golcüsü Mikautadze’yi hedefine aldı. Sarı kırmızılıların Gürcü golcü için yaptığı teklif belli oldu.

Ara transferde kadrosuna yıldız oyuncular katmak için çalışan Galatasaray’da yeni hedef Lyon forması giyen Mikautadze oldu. Sarı kırmızılılar, Gürcü golcüyü transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Fransız ekibinin yaşadığı büyük mali krizin sarı kırmızılı ekibin elini güçlendireceği yorumları yapılsa da Lyon sıkı pazarlık yapıyor.

Gelen son bilgilere göre Lyon kapıyı 25 milyon eurodan açarken Galatasaray ise 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Öte yandan Gürcü golcünün sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Lyon’da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Gürcü golcü forvette ve sol kanatta forma giyebiliyor.

Son Haberler
Süper Lig’de gollerin çoğu ikinci yarıda geldi
Süper Lig’de gollerin çoğu ikinci yarıda geldi
Trabzonspor’da en golcü Banza oldu. 10 futbolcu skora katkı verdi
Trabzonspor’da en golcü Banza oldu. 10 futbolcu skora katkı verdi
Çocuklarda saç koparma hastalığı hakkında ailelerin mutlaka bilinmesi gerekenler... Uzmanlar anlattı
Çocuklarda saç koparma hastalığı hakkında ailelerin mutlaka bilinmesi gerekenler... Uzmanlar anlattı
Diyarbakır'da sis etkisi: Görüş mesafesi düştü
Diyarbakır'da sis etkili oluyor
Tekirdağ’da yaklaşan yılbaşı öncesi sahte 2 bin 471 litre içki ele geçirildi
Tekirdağ’da yaklaşan yılbaşı öncesi sahte 2 bin 471 litre içki ele geçirildi