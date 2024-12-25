Galatasaray’ın Mikautadze için teklifi belli oldu

Ara transferde kadrosuna yıldız oyuncular katmak için çalışan Galatasaray’da yeni hedef Lyon forması giyen Mikautadze oldu. Sarı kırmızılılar, Gürcü golcüyü transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Fransız ekibinin yaşadığı büyük mali krizin sarı kırmızılı ekibin elini güçlendireceği yorumları yapılsa da Lyon sıkı pazarlık yapıyor.

Gelen son bilgilere göre Lyon kapıyı 25 milyon eurodan açarken Galatasaray ise 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Öte yandan Gürcü golcünün sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Lyon’da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Gürcü golcü forvette ve sol kanatta forma giyebiliyor.