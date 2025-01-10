Galatasaray’ın Mikautadze transferi çıkmaza girdi. İsyan ettiren talep ortaya çıktı

Galatasaray’ın Lyon’un golcüsü Mikautadze’yi transferi girişimi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı kırmızılılar, Fransız kulübünü güçlükle ikna ederken şimdi de Gürcü golcüden isyan ettiren talep geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon’u 22 milyon euro bonservisle ikna ederken, golcü oyuncu oldukça yüksek bir maaş istedi.

Mikautadze’nin yıllık 5 milyon euro maaş istediği öğrenildi. Gürcü yıldız daha önce yaptığı açıklamada Lyon’a henüz 6 ay önce geldiğine dikkat çekerek takımda kalmak istediğini dile getirmişti.

Oyuncunun indirime gitmemesi halinde Galatasaray'ın, Rennes forması giyen Amine Gouiri'ye yöneleceği belirtildi. Gouiri'nin de kapıyı yıllık 4 milyon eurodan açtığı belirtiliyor.