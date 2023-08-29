Galatasaray'ın Molde maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için son virajda. Sarı kırmızılı takım play-off ilk maçında deplasmanda 3-2 yendiği Molde ile bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Temsilcimize tur için beraberlik bile yetecek. Molde'nin tek farklı kazanması durumunda maç uzatmaya gidecek. Sarı kırmızılı takımın elenmesi için 2 farklı yenilmesi gerekiyor.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"Uzun süredir bir arada oynayan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zaten ilk maçta bunu net bir şekilde gördük. İlk maçta bizim adımıza olumsuz çok şey vardı. Rakibimizi şu anda daha iyi tanıyoruz. Sahamızda oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde oynadığımız her maçta bize büyük destek verdiler. Elimizden geleni yapıp, seyircimizin de tribündeki desteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz.

Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu ve onu başardık. Şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. İlk maçın sonucuna bakmadan, daha doğruları yapıp, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı için de çok önemli, Galatasaray için de çok önemli. Oyuncularım ve benim için çok önemli. İnşallah maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız."

Bu akşam Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak Galatasaray - Molde maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak.

Okan Buruk'un bu akşam Tete'yi ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Temsilcimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Midtsjö, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi.

