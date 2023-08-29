Galatasaray'ın Molde maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Molde'yi konuk ediyor.Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Molde maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.

İlk maçı Norveç'te 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar, skor avantajını koruyup Devler Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor.

Galatasaray'ın yeni transferleri Kerem Demirbay ve Tete ilk 11'deki yerlerini aldı.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

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