Galatasaray'ın Molde maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.
İlk maçı Norveç'te 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar, skor avantajını koruyup Devler Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor.
Galatasaray'ın yeni transferleri Kerem Demirbay ve Tete ilk 11'deki yerlerini aldı.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem