Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olacak.

II. Louis Stadı'nda yarın oynanacak dev maç öncesi Sarı Kırmızılılar'ın kamp kadrosu belli oldu.

Cezaları bulunan Arda Ünyay, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Enes Emre Büyük, Wilfred Singo, Mario Lemina ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı.

Öte yandan UEFA listesine yazdırılmayan Kazımcan Karataş ve Gökdeniz Gürpüz Fransa'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz