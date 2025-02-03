Galatasaray'ın Morata için ödeyeceği transfer ücreti belli oldu

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Morata için ödeyeceği transfer ücreti belli oldu

Galatasaray Kulübü dün sözleşme imzaladığı Alvaro Morata'ya ödenecek transfer ücretini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, dün sözleşme imzaladığı Alvaro Morata transferinin ayrıntılarını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu ikinci yarısına kadar Morata'ya 6 milyon euro ödeme yapılacağını ve kulübü AC Milan’a da 6 milyon euro ödeneceğini belirtti.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, Morata'nın 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi için AC Milan Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Buna göre, AC Milan'a toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli ödenecek.

FUTBOLCUYA ÖDENECEK ÜCRET

Morata'ya 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro, 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için ise 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.

TRANSFER OPSİYONLARI

Ayrıca, Galatasaray’ın 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 8 milyon euro bedelle Morata’nın kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunuyor. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecek.

Galatasaray, 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmazsa, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma hakkına sahip. Bu durumda, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.

KESİN TRANSFER İÇİN BİR DİĞER OPSİYON

Kulüp, 10 Haziran 2026’ya kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacak. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecek.

GARANTİ ÜCRETLERİ

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde, Morata’ya 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro, 2027-2028 sezonu için ise 6 milyon euro garanti ücret ödenecek.

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