Galatasaray'ın Morata için ödeyeceği transfer ücreti belli oldu

Galatasaray Kulübü, dün sözleşme imzaladığı Alvaro Morata transferinin ayrıntılarını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu ikinci yarısına kadar Morata'ya 6 milyon euro ödeme yapılacağını ve kulübü AC Milan’a da 6 milyon euro ödeneceğini belirtti.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, Morata'nın 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi için AC Milan Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Buna göre, AC Milan'a toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli ödenecek.

FUTBOLCUYA ÖDENECEK ÜCRET

Morata'ya 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro, 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için ise 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.

TRANSFER OPSİYONLARI

Ayrıca, Galatasaray’ın 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 8 milyon euro bedelle Morata’nın kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunuyor. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecek.

Galatasaray, 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmazsa, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma hakkına sahip. Bu durumda, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.

KESİN TRANSFER İÇİN BİR DİĞER OPSİYON

Kulüp, 10 Haziran 2026’ya kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacak. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecek.

GARANTİ ÜCRETLERİ

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde, Morata’ya 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro, 2027-2028 sezonu için ise 6 milyon euro garanti ücret ödenecek.