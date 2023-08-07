Galatasaray'ın muhtemel rakibinin stadı sosyal medyada gündem oldu: Florya daha büyük

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı Kırmızılılar'ın play-off turuna yükselmesi halindeki muhtemel rakibi olan Faroe Adaları ekibi Klaksvik'in 2500 kişilik stadı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın muhtemel rakibinin stadı sosyal medyada gündem oldu: Florya daha büyük

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için çaba veren ve yolun 3. ön eleme turundan devam eden Galatasaray, salı günü Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Sarı-Kırmızılılar'ın rakibini elemesi durumunda play-off'taki rakibi ise bugün çekilen kura ile belli oldu. Galatasaray, Olimpija Ljubljana engelini aşması halinde play-off turunda Klaksvik / Molde karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

KLAKSVİK'İN STADI GÜNDEM OLDU
Kuraların çekilmesinin ardından Faroe Adaları ekibi Klaksvik'in stadı sosyal medyada gündem oldu. Maçlarını 524 koltuklu yaklaşık 2.500 kişilik bir kapasiteye sahip Djupumira Stadyumu'nda oynayan Klaksvik'in stadının dağların arasındaki görüntüsü ise paylaşım rekorları kırdı.

Bazı taraftarların Klaksvik'in stadının görselinin altına "Florya bile daha büyük" yorumu yaptığı görüldü.

Stadın bazı fotoğrafları şu şekilde;

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