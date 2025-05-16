Galatasaray'ın Muslera'dan isteği

Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera sezon sonuyla beraber Türkiye'den ayrılarak ülkesi Uruguay'a gitmeyi planlıyor. Ancak bu konuda sarı kırmızılı yönetimin Muslera'nın kalmasını istediği haberleri geliyor.

"1 YIL DAHA BİZİMLE KAL"

Spor yazarı Levent Tüzemen "Galatasaray yönetimi Muslera'ya '1 yıl daha bizimle kal' dedi. Okan Buruk, '20-25 milyon Euro kaleci aramaktansa Muslera'dan faydalanmalıyız, 1 yıl daha rica edelim' diyor. Şampiyonluk sonrası Muslera karar verecek." ifadelerini kullandı.

BÜLENT KORKMAZ'IN REKORUNA ORTAK OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray'da uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı başarıyla taşıyan Fernando Muslera kariyerindeki 18. kupasını kazanarak Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu. Uruguaylı eldiven 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 8 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Muslera Kayserispor karşısında alınacak galibiyet ya da beraberlik sonrası 25. şampiyonlukla beraber yeni rekorun sahibi olacak. 19 kupa ile Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olarak kayıtlara geçecek.