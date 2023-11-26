Galatasaray'ın mutluluk pozu

Sultanlar Ligi'nde kötü günler geçiren Galatasaray Daikin, 5 maçtır üst üste yenilmişti.

Sarı kırmızılılar, üst üste yenilgilerden sonra ilk galibiyetini Karayolları karşısında aldı.

Bu sonuçla Galatasaray Daikin 10 maç sonunda 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Karayolları ise ligde oynadığı 10 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer buldu

Setler 23-25, 25-13, 25-22, 25-15 bitti.

Sarı kırmızılılar maçtan sonra taraftarlarıyla birlikte galibiyet sevincini yaşarken bir de mutluluk pozu verdi.