﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı

Galatasaray'ın Haris Seferovic'i transfer etmesinden sonra Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, takımını yenilgiden kurtardı.
Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım ilk yarıyı 28. dakikada Diallo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.
85. dakikada ise sahneye çıkan Mohamed fileleri havalandırdı ve maç 1-1 bitti.
Nantes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan Mostafa, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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