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Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı

Galatasaray'ın Haris Seferovic'i almasından sonra Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mostafa Mohamed, Strasbourg deplasmanında da durdurulamadı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 22:26
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 23:10
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Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed gollerine devam ediyor

Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
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Galatasaray'ın Haris Seferovic'i transfer etmesinden sonra Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, takımını yenilgiden kurtardı.

Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Ev sahibi takım ilk yarıyı 28. dakikada Diallo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

85. dakikada ise sahneye çıkan Mohamed fileleri havalandırdı ve maç 1-1 bitti.

Nantes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan Mostafa, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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