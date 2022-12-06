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Villarreal'le çılgın prova: Galatasaray'ın nefesi yetmedi

Galatasaray, Dostluk Kupası adı altında oynanan özel maçta İspanya'nın Villarreal takımına yenildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:06
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Galatasaray'ın nefesi yetmedi. Villarreal'le çılgın prova

Villarreal'le çılgın prova: Galatasaray'ın nefesi yetmedi
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Nef Stadı'ndaki maça kötü başlayan sarı kırmızılı takım daha 22. dakikada Francis Coquelin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta topun filelerle buluşmasıyla 1-0 yenik duruma düştü.

27. dakikada yine ceza alanı dışından serbest vuruşta Johan Mojica nefis bir şutla farkı ikiye çıkardı.

32. dakikada Francis Coquelin'in savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samuel Chukwueze, topu filelere gönderdi: 0-3.

Galatasaray bu golden sonra hareketlenir gibi oldu. 42. dakikada Yusuf Demir'in kornerden ceza alanına gönderdiği topu Gomis kafayla tamamladı: 1-3.

44. dakikada Patrick van Aanholt'un büyük hatasıyla  topla buluşan Samuel Chukwueze'nin pasında Jorge Pascual topu ağlara yolladı: 1-4.

İkinci yarıda İspanyol ekibi frene bastı. 

58. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Özgür Baran Aksaka'nın ortasına Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu farkı 2'ye indirdi: 2-4.

90+4'de genç oyuncu Baran Demiroğlu golü atan isim oldu ve Galatasaray sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Stat: Nef

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey (Dk. 89 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 89 Ali Yeşilyurt), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 46 Özgür Baran Aksaka), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 86 Efe Akman), Yusuf Demir (Dk. 86 Almazbekov), Mata (Dk. 73 Caner Doğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Baran Demiroğlu), Gomis (Dk. 46 Yunus Akgün-Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu)

Villarreal: Reina (Dk. 78 Gianni), Mandi, Femenia (Dk. 57 De La Fuente), Cuenca (Dk. 46 Albiol), Mojica, Morlanes (Dk. 46 Parejo), Coquelin (Dk. 46 Capoue), Trigueros (Dk. 46 Collado), Chukwueze (Dk. 78 Quintero), Baena (Dk. 78 Iosifov), Pascual (Dk. 57 Moreno)

Goller: Dk. 22 Coquelin, Dk. 28 ve 32 Mojica, Dk. 44 Pascual (Villarreal), Dk. 42 Gomis, Dk. 58 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+4 Baran Demiroğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 70 Baena, Dk. 80 Capoue ve Parejo (Villarreal), Dk. 80 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 85 Metehan Baltacı (Galatasaray)

 

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