Galatasaray’ın Nelsson’dan kazanacağı para ortaya çıktı: İşte yapılan anlaşma

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Galatasaray’ın Nelsson’dan kazanacağı para ortaya çıktı: İşte yapılan anlaşma

Galatasaray’dan ayrılan Nelsson Roma ile sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılıların transferde kazanacağı para ve anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Galatasaray ile yolları ayırması beklenen Nelsson’un yeni takımı belli oldu. Danimarkalı stoper, Roma ile anlaştı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibine sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralandı.

İki takım arasında yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre Roma Galatasaray’a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro olarak belirlendi. Satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı belirtiliyor.

NELSSON ROMA’YA GİTTİ

Öte yandan Danimarkalı savunmacı bugün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Roma’ya gitti. Nelsson, sağlık kontrollerinin ardından yeni takımı ile sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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