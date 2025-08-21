Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!

Galatasaray'da kadro şekilleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Udinese, oyuncuyla yakından ilgileniyor. İtalya basınının haberine göre sarı-kırmızılıların Zaniolo için istediği ücret de belli oldu.

GALATASARAY NICOLO ZANIOLO'NUN BEDELİNİ BELİRLEDİ

Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndernek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro arası bir bonservis talep ediyor. Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

