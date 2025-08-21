Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!

Galatasaray'da bileti kesilen oyuncuların başında gelen Nicolo Zaniolo için talipler çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce birçok farklı takıma kiraladığı İtalyan oyuncuyu tapusuyla takımdan göndermek isterken, bonservis beklentisini de belirledi.

Galatasaray'da kadro şekilleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Udinese, oyuncuyla yakından ilgileniyor. İtalya basınının haberine göre sarı-kırmızılıların Zaniolo için istediği ücret de belli oldu.

GALATASARAY NICOLO ZANIOLO'NUN BEDELİNİ BELİRLEDİ

Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndernek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro arası bir bonservis talep ediyor. Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

