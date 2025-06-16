Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo sorunu! Ne yapacak?

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Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo sorunu! Ne yapacak?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 2 farklı kulübe kiraladığı ve büyük bonservis geliri beklediği Nicolo Zaniolo'da işler planlandığı gibi olmamıştı. Bu gelişmenin ardından sorunlarıyla dikkat çeken oyuncu takımda kalmak isterken, kulüp ise yolları ayırmak istiyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fiorentina ile kiralık sözleşmesi sona eren ve opsiyon maddesi kullanılmayan İtalyan yıldız, Galatasaray'a geri döndü.

GALATASARAY NICOLO ZANIOLO'YU İSTEMİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray tarafından kadroda düşünülmediği belirtildi. Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kalmak istediği aktarıldı. 25 yaşındaki hücumcunun, sarı-kırmızılılarda kendini yeniden ispatlamak istediği kaydedildi.

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Nicolo Zaniolo geride kalan sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçirdi. Yıldız oyuncu, 36 maçta 3 gol ile 3 asist üretti.

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