Galatasaray'ın büyük pişmanlığı

Galatasaray'ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi kupadan elediği derbi sonrası iki takımın teknik direktörleri arasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Mourinho'nun Buruk'un burnunu sıkması sadece ülkemizde değil Avrupa'da da büyük yankı uyandırmıştı.

Muhabir Nevzat Dindar'ın verdiği bilgiye göre "Okan Buruk’un darp raporu almamasından dolayı Kemerburgaz tarafında pişmanlık varmış. Okan Hoca keşke darp raporu alsaydım diyormuş."

OKAN BURUK BÜYÜTMEK İSTEMEDİ

Mourinho'nun burnunu sıkma olayı kendisine sorulan Okan Buruk ise “Olayı büyütmek istesem; suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.