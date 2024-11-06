Galatasaray’ın Osimhen planı ortaya çıktı. Barış Alper’i de kullanacaklar

Galatasaray’ın, Napoli’den kiralayarak büyük bir sürprize imza atan Osimhen’in bonservisini almayı hedeflediği iddia ediliyor. Son günlerde çıkan haberler büyük yankı uyandırırken sarı kırımızılı yönetimin çılgın bir plan yaptığı iddia ediliyor.

Napoli cephesinden gelen açıklamada ise golcü oyuncuyu 75 milyon eurodan aşağı bir bedelle satmayacakları kaydedildi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Dursun Özbek yönetimi, Osimhen’in bonservisini almak için çılgın bir plan hazırlıyor. Başkan Özbek, transferi gerçekleştirmek için yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin" mesajı verdi.

Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden Başkan Özbek'in elinde önemli bir koz da Barış Alper Yılmaz. Çünkü İtalyan ekibi Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. 50 milyon Euro + Barış Alper Yılmaz'a bu transfer bitebilir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Osimhen haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı.

"Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız."