Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği ültimatom: Tarih belli oldu

Transfer dönemine Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan Galatasaray'da listenin başında gol kralı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak var.

Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Serie A temsilcisi Napoli ile imzaladığı sözleşmede yer alan 75 milyon Euro'luk çıkış maddesi için kaynak toplayan Galatasaray, ülkesinde tatilde olan Osimhen'e "Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray'a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım" diyerek talebini ilettiği iddia edildi.

JUVENTUS DA DEVREDE

Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarından da astronomik teklifler alan Osimhen'in henüz hangi takımda kariyerine devam edeceği belli değil. Nijeryalı golcü, geleceği hakkında henüz net karar vermedi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Dusan Vlahovic'i satmayı hedefleyen Juventus, buradan elde edilen kaynakla Osimhen transferini bitirmek istiyor. Fakat Osimhen'in çıkış maddesinin İtalyan kulüpleri için geçerli olmadığı belirtilirken, Juventus'un Osimhen için Napoli'yi de ikna etmesi gerektiği bildirildi.

Haberde, Juventus'un durumu göz önüne alındığında Osimhen'in transfer kararını temmuz ayının ortasında vereceği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 3236 dakika süre alan Victor Osimhen, 37 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.