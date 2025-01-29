Galatasaray’ın Osimhen’e yaptığı teklif ortaya çıktı: Napoli anında yanıtladı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan ekibine yaptığı teklif belli oldu.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Victor Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 10 milyon euro düşük bir teklifi Napoli'ye ilettiği belirtildi.

Haberde, Napoli'nin 65 milyon euroluk bu teklifi reddettiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i takımda tutmak istediğine dikkat çekilirken Napoli'nin indirime yanaşmadığı ve serbest kalma bedelini talep ettiği kaydedildi.

Ara transferde Avrupa'nın birçok takımının radarında olan Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında transferi tamamlayabileceği, diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon euroluk bir tazminatı da ödemesi gerektiği aktarıldı.

Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in haziran ayıyla birlikte serbest kalma bedeli tüm kulüpler için 75 milyon euro olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Victor Osimhen, 16 gol ve 5 asist kaydetti.