Galatasaray’ın oyuncusunun milli takımdan affı istendi

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Galatasaray’ın oyuncusunun milli takımdan affı istendi

Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Jacobs milli takımdan affını istedi. Yıldız savunmacı Samsunspor maçında sakatlık geçirmişti.

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın devre arasında oyundan çıkan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Samsunspor maçında aşil tendonundaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Ismail Jakobs'un milli takımdan affı istendi.

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde MR'ı çekilecek ve son durumu belli olacak. Galatasaray'ın MR sonrası Ismail Jakobs ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu, toplamda 4 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

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