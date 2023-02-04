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Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba yanıt: Palavra

Beşiktaş, sosyal medyadan Galatasaray'a flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:45
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Galatasaray'ın paylaşımına Beşiktaş'tan 'Palavra' yanıtı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba yanıt: Palavra
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı  "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına Beşiktaş, ''Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin.'' cevabını vermişti.

Siyah-beyazlılar bu kez de resmi Twitter hesabında yaptığı 'Palavra' isimli paylaşım ile Galatasaray'a gönderme yaptı.

Paylaşımda, Ajda Pekkan'a ait Palavra şarkısına yer verilmesi dikkat çekti.

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Cem alkas
4.02.2023 11:25
Aziz Yıldırım sordu 2 şampiyonluğu hangi sezonda aldınız?bizde araştırdık bulamadık.palavradanmı aldınız.  
 
Veysel Dönmez
4.02.2023 11:07
Beşiktaş ın hakemlerin haksız kararları ile puan kaybettiğinde ses çıkarmayanlar bugün Beşiktaş a yapılanın onda biri yapılınca ortalığı yangın yerine cevirdiler. Bugün de sana olur  
 
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