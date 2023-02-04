Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba yanıt: Palavra

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına Beşiktaş, ''Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin.'' cevabını vermişti.

Siyah-beyazlılar bu kez de resmi Twitter hesabında yaptığı 'Palavra' isimli paylaşım ile Galatasaray'a gönderme yaptı.

Paylaşımda, Ajda Pekkan'a ait Palavra şarkısına yer verilmesi dikkat çekti.