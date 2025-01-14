Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den sert yanıt!

Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeye Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Fenerbahçe dakikalar içinde bir paylaşım yaptı.
GALATASARAY: SONUNDA İYİLER KAZANACAK
Konyaspor Fenerbahçe maçında hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray'dan, “VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!'' paylaşımı geldi.
“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A YANIT
Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a sert bir yanıt verdi.
Sarı lacivertli takımın hesabından verilen yanıtta
"Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran,
Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
Usülsüz kontratlar yapan
Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!" denildi.
???? Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2025
???? Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
???? Usülsüz kontratlar yapan
???? Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
???? Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
???? Sezonlar boyunca skandal…