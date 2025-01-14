Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den sert yanıt!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den sert yanıt!

Galatasaray'ın, Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası verdiği tepkiye Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeye Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Fenerbahçe dakikalar içinde bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY: SONUNDA İYİLER KAZANACAK

Konyaspor Fenerbahçe maçında hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray'dan, VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!'' paylaşımı geldi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A YANIT

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a sert bir yanıt verdi.

Sarı lacivertli takımın hesabından verilen yanıtta

"Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran,

Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

Usülsüz kontratlar yapan

Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!" denildi.

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