Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Sarı kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirdiği karşılaşması sonrası tartışmalı pozisyonlarda verilen kararlar merak konusu oldu.

Beinspors’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran pozisyonları değerlendirdi. Eski hakemlerin değerlendirdiği pozisyonlar arasında en çok Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyondaki kararın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Trio programında konuşan eski hakemler şunları söyledi:

2. dakikada Umut Meraş'ın Sallai'ye yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Oyun durunca hakemin Umut Meraş'a sarı kart göstermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Katılıyorum.

5. dakikada Vezo'nun Sallai'ye yaptığı faulde sarı kart gerekir miydi?

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart. Kırmızı karta gidebilecek bir faul.

Deniz Çoban: Vezo neden böyle bir şey yaptı anlam veremedim. Sınırları zorlamış. Net sarı, biraz fazlası kırmızı olurdu.

Bahattin Duran: Sınırları zorlamış. Sarı kart olmalıydı.

37. dakikada Osimhen'in Melih Kabasakal'ın müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemle iş birliği iyi olurdu. Melih Kabasakal, Osimhen'in ayağına basarak kontrolsüz bir faulle durdurmuş. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Bu pozisyona kontrolsüz müdahale de dersiniz, umut vaat eden atak da dersiniz. Burada devam olmaz. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Çağdaş Altay yanılmış. Faul net, Melih'in sarı kart görmesi gerekirdi.

40. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Caner'in Sallai'ye müdahalesinde penaltı kararı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Hücum faul doğru karar olurdu.

Bahattin Duran: Caner'in Sallai'ye müdahalesi yok. Sallai'nin faulü olmuş burada.

Kaan Ayhan'ın Ampem'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakemin kaçırdığı nadir pozisyonlardan biri. Galatasaraylı oyucunun tek amacı rakibi indirmek. Sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Klasik topsuz alan faulü. Sarı kart olmalıydı.

Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.

Abdülkerim'in Umut Bozok'a yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Sebep sonuç ilişkisine dair bir şey diyemiyorum. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda hakeme bir şey diyemem. Başka açılar olsaydı ve etkiyi ölçebilseydik farklı bir şey diyebilirdik.

Bahattin Duran: Hakem kararına saygı duyuyorum.